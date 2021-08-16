За скандальное интервью принцессы Дианы BBC выплатит 1,5 млн

Британский телеканал BBC выплатит королевской семье компенсацию в размере 1,5 млн фунтов стерлингов (около 55449148 грн) за скандальное интервью, которое в 1995 году взял у принцессы Уэльской Дианы корреспондент Мартин Башир. Журналист предоставил поддельные документы, чем вынудил леди Ди сделать несколько откровенных заявлений, сообщает Обозреватель.

Процент от доходов, которые корпорация получила от продажи прав на трансляцию этого интервью, также входит в сумму компенсации.

В источнике также говорится, что королевская семья планирует потратить полученную сумму на благотворительность. Однако пока остаются неизвестными, точная дата и условия выплаты средств.

Принцесса Уэльская Диана. Источник: John Mathew Smith | Flickr

Близкая подруга принцессы Уэльской Роза Монктон заявила, что считает решение о компенсации разумным и правильным. Но она добавила, что даже такая значительная сумма не способна "стереть вину или возместить ущерб" в полной мере.

Также известно, что "официальные лица, которые представляют королевскую семью" ничего не говорили телеканалу о компенсации. Впервые об этом заговорил брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер.

Напомним, что в интервью в 1995 году принцесса Диана рассказала, что в ее браке с принцем Чарльзом было трое людей. Она говорила о Камилле Паркер-Боулз, которая сейчас является женой принца Чарльза.