Должен ли арендатор здания платить в бюджет налог за землю

В соответствии с п.п. 14.1.147 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса плата за землю - обязательный платеж в составе налога на имущество, взимаемая в форме земельного налога или арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности (дальше - арендная плата), сообщает ЛигаБизнес.

Согласно ст. 269, 270 НК плательщиками земельного налога (дальше - налог) являются владельцы земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи, а объектом налогообложения - земельные участки, которые находятся в собственности или пользовании, и земельные доли (паи), которые находятся в собственности.

Основанием для начисления земельного налога являются данные государственного земельного кадастра (п. 286.1 ст. 286 НК).

Пунктом 288.2 ст. 288 НК определено, что плательщиком арендной платы является арендатор земельного участка.

Основанием для начисления арендной платы за земельный участок является договор аренды такого земельного участка (п. 288.1 ст. 288 НК).

С учетом изложенного, платить в бюджет плату за землю должны субъекты платы за землю (плательщики) - владельцы земельных участков и землепользователи, в том числе арендаторы земельных участков.

В то же время согласно ст. 796 Гражданскому кодексу одновременно с правом аренды здания или другого капитального сооружения (их отдельной части) нанимателю предоставляется право пользования земельным участком, на котором они находятся, а также право пользования земельным участком, который прилегает к зданию или сооружению, в размере, необходимом для достижения цели аренды. В договоре найма стороны могут определить размер земельного участка, который передается нанимателю. Если размер земельного участка в договоре не определен, нанимателю предоставляется право пользования всем земельным участком, которым владел наймодатель.

При этом ст. 797 ГК определено, что плата, которая взимается с нанимателя здания или иного капитального сооружения (их отдельной части), состоит из платы за пользование им и платы за пользование земельным участком.

Таким образом, во время заключения договора аренды здания, сооружения (их части), нежилого помещения (его части) в многоквартирном жилом доме по договоренности сторон в состав арендной платы может быть отнесена плата за пользование земельным участком.