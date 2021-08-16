Названы симптомы, которые являются нормой после вакцинации

После вакцинации от коронавирусной инфекции возможно появление определенных симптомов – головной боли, тошноты, лихорадки. Они являются абсолютно нормальной реакцией организма.﻿ Об этом рассказал врач-иммунолог Федор Лапий, сообщает Clutch.

"На вакцинацию против коронавируса возникают определенные реакции. Как правило, они являются легкими и проявляются некоторыми симптомами" , — говорит врач-иммунолог.

К таким симптомам относятся:

покраснение, боль, отек в месте инъекции;

лихорадка или озноб;

головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе;

тошнота;

усталость, сонливость или бессонница;

головокружение.

Доктор добавил, что если вышеперечисленные симптомы не прошли, либо самочувствие начало ухудшаться, то необходимо обратиться к своему семейному врачу.

Также не забывайте придерживаться простых правил, которые снизят вероятность заражения коронавирусом: мой руки, используй антисептик, носи маску и соблюдай социальную дистанцию.