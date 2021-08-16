Названы симптомы, которые являются нормой после вакцинации

Названы симптомы, которые являются нормой после вакцинации
Фото: Pixabay

После вакцинации от коронавирусной инфекции возможно появление определенных симптомов – головной боли, тошноты, лихорадки. Они являются абсолютно нормальной реакцией организма.﻿ Об этом рассказал врач-иммунолог Федор Лапий, сообщает Clutch.

"На вакцинацию против коронавируса возникают определенные реакции. Как правило, они являются легкими и проявляются некоторыми симптомами", — говорит врач-иммунолог.

К таким симптомам относятся:

  • покраснение, боль, отек в месте инъекции;
  • лихорадка или озноб;
  • головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе;
  • тошнота;
  • усталость, сонливость или бессонница;
  • головокружение.

Доктор добавил, что если вышеперечисленные симптомы не прошли, либо самочувствие начало ухудшаться, то необходимо обратиться к своему семейному врачу.

Также не забывайте придерживаться простых правил, которые снизят вероятность заражения коронавирусом: мой руки, используй антисептик, носи маску и соблюдай социальную дистанцию.

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