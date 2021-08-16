"Слуга народа" предлагает, чтобы "скорые" сопровождала полиция

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий предлагает Министерству здравоохранения и Министерству внутренних дел совместно выработать новые пути защиты медицинских работников.

"Например, еще на этапе вызова "скорой" информация может автоматически передаваться в МВД и проверяться по базам. В случае, если вызов поступил с адреса, где проживают "проблемные" персонажи - люди с психическими расстройствами, алкоголики, наркоманы, которые привлекались к ответственности за хулиганство, полиция предупредить медицинских работников об опасности, вызвать или участкового инспектора, или правоохранителей для сопровождения", - отметил Радуцкий.

Депутат также рассказал, что члены медицинского комитета парламента зарегистрировали доработанный законопроект № 5124 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования защиты профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников". Он напомнил, что первый вариант соответствующей законодательной инициативы был отозван, ведь ее текст вызвал дискуссию с МВД и Комитетом ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

Так, доработанный проект закона № 5124 предусматривает дополнение Уголовного кодекса Украины отдельной статьей за угрозу или насилие в отношении медицинского или фармацевтического работника. В частности, угроза убийством может каратся лишением свободы на срок до 2 лет, умышленное нанесение побоев легкой или средней тяжести - до 5 лет, тяжелых повреждений - от 5 до 12 лет.

По словам Радуцкого, пока документ находится на рассмотрении в правоохранительном комитете парламента.

"Будем убеждать коллег в том, что этот документ нужно согласовать и отправить на голосование в Верховную Раду", - подчеркнул депутат.

Он аргументировал необходимость установления ответственности в виде лишения свободы за насилие над медицинскими и фармацевтическими работниками тем, что случаи нападений на медиков в последнее время случаются все чаще.

В частности, народный депутат рассказал, что 14 августа в Святошинском районе Киева произошло очередное нападение на бригаду экстренной медицинской помощи. Так, женщина вызвала домой врачей, отметив, что у ее сына вроде бы идет пена изо рта. На вызов прибыли врач и два фельдшера. Их встретил мужчина с ножом в руке и начал угрожать. Один из медиков оттолкнул нападавшего, после чего бригаде удалось выбежать на улицу. Мужчина их преследовал, а на улице забросал камнями автомобиль "скорой". Впоследствии нападающий вернулся домой, где его задержала полиция.