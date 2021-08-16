Три способа заготовить базилик на зиму

В переводе с латыни "базилик" – это королевская трава. И название вполне оправдано. Базилик в замороженном и не только виде – отличный соус к сыру, мясу или рыбе, сообщает Сегодня.

Правильно заготовленная зелень – это не только выгодно, но и особенный вкусовой оттенок ваших привычных блюд. Например, любимый картофель со свежим укропом можно есть и зимой, главное – правильно к этому подготовить зелень.

Что касается базилика, то эта пряная с насыщенным ароматом трава подчеркнет вкус пасты, мяса и рыбы. Его можно засушить не под прямыми солнечными лучами, а можно заморозить и приготовить базиликовую заправку для соусов.

Как заготовить базилик на зиму – заморозить в кубиках льда

Для этого базилик нужно хорошо промыть, просушить не под солнечными лучами, затем мелко нарезать. Добавить в зелень немного воды и разложить по формочкам для льда. Затем нужно положить формочки в морозильник до полного застывания.

Если хотите так и оставить, то базиликовый лед нужно обмотать пищевой пленкой. Или достать кубики и сложить в мешок для хранения.

Приготовить соус с орехами

Основными ингредиентами этого соуса является чеснок, грецкие орехи. Их количество можно регулировать по своему вкусу. Чеснок и орехи нужно измельчить в блендере, смешать с оливковым маслом и солью. Затем добавить к измельченному базилику.

Готовый соус нужно переложить в стерилизованную банку и хранить в холодильнике.

Заготовить с оливковым маслом и чесноком

Для этого способа листья базилика нужно хорошо вымыть и просушить. Чеснок, который вы берете по своему вкусу, нужно нарезать слайсами. Затем уложить слоями в стерилизованную банку, верхний слой должен быть из базилика. Теперь необходимо залить его оливковым маслом полностью, закрыть банку и хранить в холодильнике.