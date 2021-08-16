Экс-глава Минфина представил свою политическую силу

Бывший и.о. министра финансов Украины Игорь Уманский заявил о переходе в большую политику и создании собственной политической силы "Национальная экономическая политика" (НЭП), сообщает Интерфакс-Украина.

"Только кардинальное изменение экономической парадигмы позволит Украине перепрыгнуть несколько ступенек и оказаться среди стран, способных обеспечить своим гражданам достойный уровень жизни", – цитируются его слова с презентации НЭП в пресс-релизе в понедельник.

Уманский был назначен на пост главы Минфина 4 марта 2020 года, однако уже 30 марта того же года Верховная Рада уволила его с этой должности и назначила министром экс-замминистра финансов и экс-замглавы Администрации президента Сергея Марченко, который и остается на этом посту до настоящего времени.

Уманский в своей биографии дважды занимал должность первого заместителя министра финансов: в 2008-2010 гг. – в команде Виктора Пинзеника, после увольнения которого исполнял обязанности министра, и в 2014-2015 гг. – в команде министра Натальи Яресько.

С мая по ноябрь 2020 года был советником главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.