Святослав Вакарчук очаровал новыми фото с отдыха в Карпатах

Святослав Вакарчук тоже отправился в летний отпуск. Пока большинство его коллег отдыхают у моря, музыкант отправился в горы. Солист "Океана Эльзы" поделился живописными кадрами из путешествия по украинским Карпатам, сообщает 24 Канал.

Святослав Вакарчук на собственном примере показывает, что и в Украине можно прекрасно отдохнуть. Он путешествует по родной земле и в инстаграме показывает самые красивые места, которые удается посетить.

Новые фото Вакарчука из Карпат

Музыкант отправился в отпуск в перерыве между фестивалями, на которых выступает "Океан Эльзы". В Карпатах Вакарчук не нежится на солнышке у бассейна с видом на горы, а отправился в настоящий поход. Он поднимается на вершины, чтобы насладиться свежим воздухом и красотой украинских гор, а также ищет живописные места в подгорье.

В новой публикации Святослав показал серию кадров, каждому из которых даже дал название:

  • "Вид на Говерлу и Петрос";
  • "Какой турист";
  • "Вид на Черногорский хребет с Говерлы";
  • "Пастух-вовкодавчик";
  • "Опять тот же турист";
  • "Озеро Ивор на Драгобрате".
Карпати

Вид на Говерлу и Петрос / Фото с инстаграма Святослава Вакарчука

Карпати

Вакарчук в Карпатах / Фото с инстаграма Святослава Вакарчука

Карпати

Вид на Черногорский хребет с Говерлы​ / Фото с инстаграма Святослава Вакарчука

Карпати

Пес в Карпатах / Фото с инстаграма Святослава Вакарчука

Карпати

Вакарчук в Карпатах / Фото с инстаграма Святослава Вакарчука

Карпати

Озеро Ивор на Драгобрате​ / Фото с инстаграма Святослава Вакарчука

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