Святослав Вакарчук очаровал новыми фото с отдыха в Карпатах

Святослав Вакарчук тоже отправился в летний отпуск. Пока большинство его коллег отдыхают у моря, музыкант отправился в горы. Солист "Океана Эльзы" поделился живописными кадрами из путешествия по украинским Карпатам, сообщает 24 Канал.

Святослав Вакарчук на собственном примере показывает, что и в Украине можно прекрасно отдохнуть. Он путешествует по родной земле и в инстаграме показывает самые красивые места, которые удается посетить.

Новые фото Вакарчука из Карпат

Музыкант отправился в отпуск в перерыве между фестивалями, на которых выступает "Океан Эльзы". В Карпатах Вакарчук не нежится на солнышке у бассейна с видом на горы, а отправился в настоящий поход. Он поднимается на вершины, чтобы насладиться свежим воздухом и красотой украинских гор, а также ищет живописные места в подгорье.

В новой публикации Святослав показал серию кадров, каждому из которых даже дал название:

"Вид на Говерлу и Петрос";

"Какой турист";

"Вид на Черногорский хребет с Говерлы";

"Пастух-вовкодавчик";

"Опять тот же турист";

"Озеро Ивор на Драгобрате".

Вид на Говерлу и Петрос / Фото с инстаграма Святослава Вакарчука

Вакарчук в Карпатах / Фото с инстаграма Святослава Вакарчука

Вид на Черногорский хребет с Говерлы​ / Фото с инстаграма Святослава Вакарчука

Пес в Карпатах / Фото с инстаграма Святослава Вакарчука

Вакарчук в Карпатах / Фото с инстаграма Святослава Вакарчука

Озеро Ивор на Драгобрате​ / Фото с инстаграма Святослава Вакарчука