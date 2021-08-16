Святослав Вакарчук очаровал новыми фото с отдыха в Карпатах
Святослав Вакарчук тоже отправился в летний отпуск. Пока большинство его коллег отдыхают у моря, музыкант отправился в горы. Солист "Океана Эльзы" поделился живописными кадрами из путешествия по украинским Карпатам, сообщает 24 Канал.
Святослав Вакарчук на собственном примере показывает, что и в Украине можно прекрасно отдохнуть. Он путешествует по родной земле и в инстаграме показывает самые красивые места, которые удается посетить.
Новые фото Вакарчука из Карпат
Музыкант отправился в отпуск в перерыве между фестивалями, на которых выступает "Океан Эльзы". В Карпатах Вакарчук не нежится на солнышке у бассейна с видом на горы, а отправился в настоящий поход. Он поднимается на вершины, чтобы насладиться свежим воздухом и красотой украинских гор, а также ищет живописные места в подгорье.
В новой публикации Святослав показал серию кадров, каждому из которых даже дал название:
- "Вид на Говерлу и Петрос";
- "Какой турист";
- "Вид на Черногорский хребет с Говерлы";
- "Пастух-вовкодавчик";
- "Опять тот же турист";
- "Озеро Ивор на Драгобрате".
Вид на Говерлу и Петрос / Фото с инстаграма Святослава Вакарчука
Вакарчук в Карпатах / Фото с инстаграма Святослава Вакарчука
Вид на Черногорский хребет с Говерлы / Фото с инстаграма Святослава Вакарчука
Пес в Карпатах / Фото с инстаграма Святослава Вакарчука
Вакарчук в Карпатах / Фото с инстаграма Святослава Вакарчука
Озеро Ивор на Драгобрате / Фото с инстаграма Святослава Вакарчука