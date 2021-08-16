За месяц импортный газ подорожал почти на 60%

Средневзвешенная стоимость природного газа на европейских хабах до границы Украины, законтрактованного на сентябрь, достигла 18,36 грн за куб. м.﻿ Об этом свидетельствуют данные Украинской энергетической биржи, сообщает УНИАН.

Цена газа указана за сделки по предоплате с учетом НДС.

Относительно августа, когда стоимость голубого топлива по предоплате составила 11,67 грн за куб. м, цена выросла на 57,2%.

Увеличение цены на природный газ в Украине происходит на фоне роста котировок в Европе из-за низких запасов газа в европейских хранилищах и нежелания российского "Газпрома" увеличивать транзит газа через украинскую газотранспортную систему.

Цены на газ в нашей стране коррелируют с европейскими хабами, поскольку Украина - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления.

Из-за крайне высокой цены газовые трейдеры закупают минимальные объемы ресурса, что может спровоцировать дефицит голубого топлива для нужд населения и теплокоммунэнерго.