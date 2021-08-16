Знаки Зодиака, которые могут остаться с разбитым сердцем

Астрологи назвали пять знаков Зодиака, которым стоит быть осторожнее в любви, сообщает УНИАН.

Телец

Тельцы часто влюбляются в тех, кто им не подходит. А все потому что они обращают внимание только на внешность. Когда представитель этого зодиакального созвездия начнет изначально рассматривать душу партнера, тогда у него появится шанс на счастливые отношения.

Рак

Раки способны простить любое предательство, так как очень сильно привязываются к людям. Из-за этого они потом и страдают. Это люди, о которых часто вытирают ноги.

Весы

Весы падки на комплименты. Но они забывают, что некоторые люди с помощью приятных слов могут ими просто манипулировать. Поэтому со временем Весы могут остаться с разбитым сердцем.

Водолей

Люди часто уходят от Водолеев, так как те пытаются их максимально контролировать. Они считают возлюбленных своей собственностью, но это очень ошибочное мнение. К слову, такое их поведение может привести к разрыву.

Рыбы

Рыбам стоит научиться разбираться в людях, чтобы не попадать в лапы манипуляторов. Иначе они рискуют "выпасть" из своего "розового" мира. И это очень больно ударит по ним.