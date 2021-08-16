В доме погибшего мэра Кривого Рога обнаружили две записки

В доме погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли две записки, которые он мог написать. Однако в обеих ничего не говорится о планах суицида.﻿ Об этом заявил местный блогер Олег Ермолинский, сообщает Деловая столица.

По его словам, в них инструкции по уходу за домашними животными.

"Полицейские искали предсмертную записку, оставленную мэром перед совершением самоубийства. Но информации о причинах суицида в письменной форме не нашли" , – отметил блогер.

Предположительно, записки могли быть написаны им ночью накануне смерти. Однако действительно ли их автор Павлов, пока нельзя утверждать.

В то же время его однопартиец, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович утверждает, что накануне гибели он с супругой обсуждал покупку собаки.

"Так ведет себя человек, который хочет покончить с собой? В конце концов, последняя бумага, которую он брал в руки, – это инструкция о том, как правильно кормить попугаев" , – цитирует его сайт ОПЗЖ.

Напомним, мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли застреленным в собственном доме в селе Вольное в воскресенье, 15 августа. По предварительным данным, на месте происшествия было обнаружено охотничье ружье.

По факту гибели Павлова открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). Однако полиция не исключает версию самоубийства.

Политика похоронят 19 августа на Центральном кладбище.