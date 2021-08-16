Боррель созывает глав МИД Евросоюза из-за ситуации в Афганистане

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель созывает видеоконференцию глав министерств иностранных дел относительно событий в Афганистане, сообщает Радио Свобода.

"После последних событий в Афганистане и активных контактов с партнерами в течение последних дней и часов я решил созвать внеочередную видеоконференцию министров иностранных дел ЕС завтра днем для первой оценки ситуации", - заявил Боррель.

Following latest developments in #Afghanistan, and after intense contacts with partners in the past days and hours, I decided to convene an extraordinary VTC of EU Foreign Ministers #FAC tomorrow afternoon for a first assessment. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 16, 2021

По словам главы дипломатии Евросоюза, Афганистан "находится на распутье".

"В повестке дня - безопасность и благополучие его граждан, так же как и международная безопасность", - написал он.

Накануне "Талибан" объявил, что взял под свой контроль столицу Афганистана Кабул. В течение последних недель талибы захватили большую часть территории страны. Наступление они начали вместе с началом вывода из страны войск США и союзников.

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