Боррель созывает глав МИД Евросоюза из-за ситуации в Афганистане
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель созывает видеоконференцию глав министерств иностранных дел относительно событий в Афганистане, сообщает Радио Свобода.
"После последних событий в Афганистане и активных контактов с партнерами в течение последних дней и часов я решил созвать внеочередную видеоконференцию министров иностранных дел ЕС завтра днем для первой оценки ситуации", - заявил Боррель.
По словам главы дипломатии Евросоюза, Афганистан "находится на распутье".
"В повестке дня - безопасность и благополучие его граждан, так же как и международная безопасность", - написал он.
Накануне "Талибан" объявил, что взял под свой контроль столицу Афганистана Кабул. В течение последних недель талибы захватили большую часть территории страны. Наступление они начали вместе с началом вывода из страны войск США и союзников.
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