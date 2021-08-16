В Украине могут изменить процедуру погашения налогового долга

Государственная налоговая служба (ГНС) трудится над усовершенствованием процедуры погашения налогового долга, сообщает UBR.

В итоге нарушители не смогут использовать "пробелы" действующего законодательства в части отсутствия нормы о распространении права налогового залога на период административного и/или судебного обжалования.

Налоговики инициируют внесение ряда законодательных изменений:

применение налогового залога к налогоплательщикам на сумму таких доначислений по результатам контрольно-проверочной работы, в случае если налогоплательщик обжалует их в административном и/или судебном порядке;

налоговый залог не снимается на весь период обжалования;

при подтверждении правомерности принятых органами ГНС решений залоговое имущество используется как источник погашения таких доначисленных сумм в случае их неуплаты плательщиком добровольно, в порядке ст. 57 Налогового кодекса;

в случае принятия решений в пользу налогоплательщика такой налоговый залог снимается;

в течение обжалования налоговых уведомлений-решений залоговое имущество не изымается органами ГНС, а остается в собственности налогоплательщика.

В сообщении службы отмечено, что инициатива по внесению изменений в проект закона №5600 направлена на практическую реализацию основных принципов функционирования налоговой системы. Это является залогом наполнения доходной части бюджета для благосостояния всех граждан и государства в целом.