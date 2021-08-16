Нутрициолог назвала средство для восстановление селезенки

Весенне-летний сезон - сезон дикоросов! И многие просто не представляют, какую пользу подарят своему организму, добавляя в ежедневный рацион порцию дикоросов.﻿ Об этом рассказала нутрициолог Вероника Хуснутдинова, сообщает РБК-Украина.

Сегодня пару слов об одном из таких суперфудов - крапиве. Листья крапивы - это природный поливитаминный концентрат.

Они содержат:

до 200 мг аскорбиновой кислоты (в 2-2,5 раза больше, чем в лимонах и черной смородине)

до 50 мг каротина (больше, чем в моркови)

витамин K

витамины группы B

железо, медь, марганец

листья содержит до 8% хлорофилла

Чем полезна крапива:

1. Крапива обладает кроветворными свойствами, а также она восстанавливает селезенку, которая ответственна за чистоту крови, после перенесенных вирусов, что актуально в нынешней мировой ситуации.

2. Крапиву используют при анемии, атеросклерозе, ревматизме, туберкулезе, поллинозе, артрите, аллергии, дерматите, заболеваниях желчных путей и печени, геморрое, запорах, при выпадении волос, расстройствах пищеварения, а также как средство, повышающее лактацию у кормящих матерей.

3. Наружно настой применяют для заживления ожогов, фурункулов, ран, кожных заболеваниях, против выпадения волос, уменьшения излишней сальности кожи головы и перхоти.

4. Употребление листьев крапивы в сушеном виде снижает сахар в крови.

5. При радикулитах и болезнях суставов свежей травой "жалят" больные места.

Автор: Татьяна Турчаникова