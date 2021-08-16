В Киеве начали демонтировать делиниаторы

Столбики, которые делают невозможным парковку автомобилей даже в местах, где это разрешено, начали демонтировать. Правда, временно, сообщает 24 Канал.

"В связи с повышенным интересом к демонтажу на улицах Киева вех дорожных направляющих (делиниаторов), сообщаем: наши специалисты демонтировали делиниаторы временно, с целью обеспечения надлежащего прохождения военной техники во время репетиций и парада войск в честь празднования Дня Независимости Украины" , – сказано в сообщении Центра организации дорожного движения.

Делиниаторы демонтированы на следующих участках: