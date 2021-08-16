В Киеве начали демонтировать делиниаторы
Столбики, которые делают невозможным парковку автомобилей даже в местах, где это разрешено, начали демонтировать. Правда, временно, сообщает 24 Канал.
"В связи с повышенным интересом к демонтажу на улицах Киева вех дорожных направляющих (делиниаторов), сообщаем: наши специалисты демонтировали делиниаторы временно, с целью обеспечения надлежащего прохождения военной техники во время репетиций и парада войск в честь празднования Дня Независимости Украины", – сказано в сообщении Центра организации дорожного движения.
Делиниаторы демонтированы на следующих участках:
- с 04.08.2021 до 26.08.2021 частично на улице Зоологической;
- с 16.08.2021 до 26.08.2021 частично на площади Победы;
- с 16.08.2021 до 26.08.2021 частично вблизи Министерства инфраструктуры Украины;
- с 16.08.2021 до 26.08.2021 на примыкании улицы Гаврилишина к проспекту Победы;
- с 16.08.2021 до 26.08.2021 на площади Льва Толстого;
- с 16.08.2021 до 26.08.2021 на пересечении улицы Сагайдачного – Боричев спуск.