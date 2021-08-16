МакSим опубликовала первые фото после выписки из больницы

Артистка в течение месяца была в медикаментозной коме. Сейчас Марина Абросимова (настоящее имя певицы) уже находится в сознании и публикует первые посты в соцсетях, сообщает Сегодня.

Артистка разместила фото, на котором видны ее ноги и большой букет цветов. Друзья, коллеги и поклонники шлют МакSим букеты цветов в знак поддержки. На один из кадров попали ноги певицы. Судя по фото, артистка сильно похудела, находясь в больнице почти два месяца. Недавно она выписалась, а теперь готовится к реабилитации в одном из центров Подмосковья.

Пока что артистка находится дома и в соцсетях благодарит всех своих родных, близких и поклонников за моральную поддержку в этот непростой период.