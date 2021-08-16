Суд продлил Чаусу домашний арест до октября
Бывший судья Николай Чаус будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 15 октября, сообщает УНИАН.
Согласно сообщению, сегодня судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокурора САП о продлении меры пресечения для Чауса еще на два месяца.
Также Чаус должен будет носить электронное средство контроля, так называемый электронный браслет.
Между прочим, Чаусу запретили появляться в Днепровском суде, где он раньше работал.
Данное постановление может быть обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.