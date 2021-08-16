В детском лагере Одессы произошла масштабная вспышка COVID-19
Вспышка COVID-19 произошла в Украинском детском центре "Молодая гвардия", что в одесской Лузановке, сообщает Думская.
Как сообщили источники в оздоровительном учреждении, симптомы болезни проявились у 42 детей и двух работников УДЦ. Их изолировали и взяли пробы биоматериала для ПЦР-диагностики. Первые результаты — положительные.
Лагерь закрыт на карантин.
В пресс-службе областного департамента здравоохранения нам подтвердили информацию о случившемся:
"Вчера было 26 заболевших, сегодня 44. Мы ждем результатов тестирования".