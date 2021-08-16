В США сгорел завод, который якобы принадлежит Коломойскому

Следователи в штате Огайо расследуют умышленный поджог на металлургическом заводе, якобы принадлежащем украинскому олигарху Игорю Коломойскому, который находится под следствием Grand Jury в деле об отмывании денег. Об этом заявила украинская журналистка Татьяна Козырева, сообщает Лига.net.

"Мы считаем, что это умышленный поджог", – сказал Брайан Бонерт из офиса начальника пожарной службы.

Отмечается, что пожар вспыхнул на прошлой неделе, через два дня после того, как Генеральная прокуратура штата Огайо взялась за масштабную экологическую катастрофу из-за утечки в реку опасных отходов с завода.