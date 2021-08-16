Наступает время Ретроградного Урана: что запрещено делать и кому повезет

Наступает время Ретроградного Урана: что запрещено делать и кому повезет
Фото: Pixabay

С 16 августа наступает время ретроградно Урана. Этот период продлится до 21 января 2022 года, внося определенные коррективы в жизнь каждого из нас, сообщает РБК-Украина.

По словам астролога, в это время рекомендуется:

  • ломать стереотипы
  • внедрять инновационные технологии в свое дело
  • внезапные озарения и оригинальные решения каких-то застарелых проблем
  • значительные перемены в своей жизни - смена работы, переезд, начало новых отношений либо решительный разрыв прежних связей - тех, что стали в тягость
  • смелые эксперименты исследования, открытия
  • неожиданные события

Такие действия в период ретроградного Урана могут принести успех.

А вот перечисленное ниже, наоборот, не рекомендуется в этот период:

  • консервативность
  • препятствие внедрения IT-технологий
  • ограниченность мышлений и поступков
  • примитивные методы решения проблем
  • препятствование кардинальным изменениям в жизни
  • неумение подстраиваться и быть вариативным

Автор: Светлана Мащенко

Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics