Наступает время Ретроградного Урана: что запрещено делать и кому повезет
С 16 августа наступает время ретроградно Урана. Этот период продлится до 21 января 2022 года, внося определенные коррективы в жизнь каждого из нас, сообщает РБК-Украина.
По словам астролога, в это время рекомендуется:
- ломать стереотипы
- внедрять инновационные технологии в свое дело
- внезапные озарения и оригинальные решения каких-то застарелых проблем
- значительные перемены в своей жизни - смена работы, переезд, начало новых отношений либо решительный разрыв прежних связей - тех, что стали в тягость
- смелые эксперименты исследования, открытия
- неожиданные события
Такие действия в период ретроградного Урана могут принести успех.
А вот перечисленное ниже, наоборот, не рекомендуется в этот период:
- консервативность
- препятствие внедрения IT-технологий
- ограниченность мышлений и поступков
- примитивные методы решения проблем
- препятствование кардинальным изменениям в жизни
- неумение подстраиваться и быть вариативным
Автор: Светлана Мащенко