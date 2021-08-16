Наступает время Ретроградного Урана: что запрещено делать и кому повезет

С 16 августа наступает время ретроградно Урана. Этот период продлится до 21 января 2022 года, внося определенные коррективы в жизнь каждого из нас, сообщает РБК-Украина.

По словам астролога, в это время рекомендуется:

ломать стереотипы

внедрять инновационные технологии в свое дело

внезапные озарения и оригинальные решения каких-то застарелых проблем

значительные перемены в своей жизни - смена работы, переезд, начало новых отношений либо решительный разрыв прежних связей - тех, что стали в тягость

смелые эксперименты исследования, открытия

неожиданные события

Такие действия в период ретроградного Урана могут принести успех.

А вот перечисленное ниже, наоборот, не рекомендуется в этот период:

консервативность

препятствие внедрения IT-технологий

ограниченность мышлений и поступков

примитивные методы решения проблем

препятствование кардинальным изменениям в жизни

неумение подстраиваться и быть вариативным

Автор: Светлана Мащенко