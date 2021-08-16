Швеция примет участие в "Крымской платформе"

Премьер-министр Швеции Стефан Левен и министр обороны Питер Хультквист приедут в Киев 23 августа, чтобы принять участие в торжественном открытии украинской инициативы "Крымская платформа", сообщает Корреспондент.

"Премьер-министр посетит Киев 23 августа, чтобы принять участие в открытии украинской инициативы "Крымская платформа". В визите также примет участие министр обороны Петер Хультквист", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе отметили, что участие премьер-министра подтверждает принципиальную поддержку Швецией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.