Безос подал в суд на NASA за ее контракт со SpaceX

Космическая компания Blue Origin, которая принадлежит предпринимателю и основателю Amazon Джеффу Безосу, подала в суд на NASA за ее контракт со SpaceX. Стороны продолжают бороться за возможность отправить людей на Луну, сообщает РБК-Украина.

Представитель Blue Origin заявил, что контракт с компанией Илона Маска имеет множество проблем, которые должны быть устранены, чтобы уравновесить конкуренцию.

Заметим, что важную роль в выборе SpaceX, сыграло то, что компания предлагала за свои услуги цену, которая в два раза меньше, чем у Blue Origin.

Также напомним, что недавно компания Безоса обнародовала инфографику в которой раскритиковала посадочный модуль Илона Маска. Blue Origin отметила, что Starship еще ни разу не выходила за орбиту, в связи с чем, Безос требует использовать исключительно проверенные технологии.

Blue Origin updated its HLS infographic about SpaceX's Starship, saying this is "what immense complexity & heightened risk' looks like for going back to the moon:" pic.twitter.com/QtffH8dEio — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) August 13, 2021

Автор: Сергей Пышкин