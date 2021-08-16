В Минздраве заманивают украинцев на вакцинацию билетами на концерт на "Олимпийском"
Украинцы, которые вакцинируются против COVID-19 начиная со среды, получат поощрение - билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Украина 24.
По его словам, вакцинация не должна останавливаться из-за праздников.
"Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации со среды, все украинцы, получат бесплатные билеты на праздничный концерт, посвященный Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК "Олимпийский". Хотел бы сказать, что все, кто еще не вакцинировался, должны пересмотреть свое отношение к вакцинации и понять, что это единственный действенный способ защиты от коронавирусной болезни, который уже показывает результат", - заявил глава Минздрава.