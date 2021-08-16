В Минздраве заманивают украинцев на вакцинацию билетами на концерт на "Олимпийском"

Украинцы, которые вакцинируются против COVID-19 начиная со среды, получат поощрение - билеты на праздничный концерт ко Дню Независимости.﻿ Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Украина 24.

По его словам, вакцинация не должна останавливаться из-за праздников.