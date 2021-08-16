В Испании отдыхающие на пляже задержали катер наркоторговцев

В Испании катер наркокурьеров вылетел на пляж с людьми, где злоумышленников задержали отдыхающие, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что инцидент произошел у пляжа Мелицена в провинции Гранада в субботу вечером. Морская полиция заметила подозрительную лодку и начала преследование, после чего катер, пытаясь уйти от погони, на полном ходу вылетел на пляж, где было много отдыхающих.

Под звуки сирен полиции двое мужчин выскочили из лодки, пытаясь убежать. Однако более десятка пляжников бросились за ними в погоню.

Вскоре толпе удалось схватить одного из мужчин. Полиция прибыла через несколько минут. К тому времени отдыхающие прижали одного из мужчин к земле, в то время как другие пытались найти второго человека.

Полиция сообщила, что один подозреваемый был арестован на месте, а второй мужчина позже неподалеку.

Как оказалось, лодка перевозила более 700 кг каннабиса. Позже правоохранители приветствовали смелые действия пляжников.