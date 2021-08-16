Министр здравоохранения Шри-Ланки советовала лечить COVID-19 магией

Президент Шри-Ланки в понедельник, 16 июля, освободил от должности министра здравоохранения Павитру Ванняраччи, публично призвала бороться с Covid-19 колдовством и "чудодейственным" зельем. Несмотря на отставку, она все же останется в кабинете министров – президент передал Ванняраччи "менее важное" министерство транспорта, сообщает Обозреватель.

Отмечается, что количество инфицированных коронавируса и смертность от него на Шри-Ланке достигло рекордного уровня.

Павитра Ванняраччи публично одобрила "волшебное зелье" против Covid-19, созданное колдуном. Она также вылила горшок "благословенной" воды в реку после того, как шаман сказал ей, что это положит конец пандемии в островном государстве с населением 21 млн человек.

Кроме того, бывшая министр в ноябре прошлого года сама публично выпила "чудодейственное снадобье" против коронавируса, изготовленное шаманом. А уже в январе 2021 попала в реанимацию из-за заражения Covid-19.

На прошлой неделе правительство Шри-Ланки резко раскритиковал министерство здравоохранения под руководством Ванняраччи за недооценку количества зараженных коронавирусом. Отмечается, что ежедневно в стране заражается более 3000 человек. А количество ежедневных смертей от Covid-19 превысило 150 человек, и в стране уже не хватает крематориев для сжигания трупов.

Отмечается, что правительство усилило ограничения, и с понедельника, 16 августа, в магазинах и ресторанах Шри-Ланки введен комендантский час. Со вторника, 17 августа, запретили свадьбы и вечеринки, а все государственные церемонии и общественные собрания запрещены до 1 сентября.