Армения и Азербайджан обвинили друг друга в перестрелках на границе

Перестрелка между армянскими и азербайджанскими военнослужащими произошла вечером в понедельник на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы, с обеих сторон есть погибшие, сообщает Интерфакс-Украина.

"16 августа в 18:10 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям в Гегаркуникской области (восток Армении - ИФ). В результате перестрелки погиб военнослужащий ВС Армении, рядовой Арман Акопян, 2002 г.р.", - сообщает пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что в результате предпринятых армянской стороной ответных действий с азербайджанской стороны есть трое убитых и один раненый военнослужащий.

Позже уполномоченный по правам человека в Армении Арман Татоян сообщил, что вооруженные силы Азербайджана обстреливают села Кут и Норабак Гегаркуникской области на востоке республики.

"ВС Азербайджана в настоящее время ведут прицельный огонь по селам Кут и Норабак Гегаркуникской области. Огонь интенсивный, применяется оружие различного калибра. Жители сел пытаются укрыться", - написал Татоян на своей странице в фейсбуке.

Со своей стороны, Минобороны Азербайджана сообщило, что Вооруженные силы Армении вечером в понедельник обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района.

"Обстрел велся с 18:45 до 20:30 с позиций ВС Армении в населенном пункте Заркянд Басаркечарского района по позициям азербайджанских военных в населенном пункте Йухары Айрым Кяльбаджарского района из стрелкового оружия различного калибра", - говорится в сообщении.

Минобороны Азербайджана опровергло заявление армянской стороны о гибели армянского военного в результате обстрела со стороны частей азербайджанской армии в направлении Басаркечарского района.

"Ложью является и информация, распространенная армянской стороной о якобы потерях в рядах нашей армии", - сообщает Минобороны.

Азербайджанское оборонное ведомство также опровергло информацию армянской стороны об обстрелах азербайджанской армией села Кут и Норабак Гегаркуникской области на востоке республики.

"Азербайджанские военные соблюдают международные гуманитарные правовые принципы и не обстреливают невоенные объекты и гражданских лиц", - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Ранее в понедельник в результате перестрелки на участке населенного пункта Ерасх юго-западной Араратской области на границе с Нахичеванской автономной республикой погиб старший прапорщик ВС Армении.

Утром в понедельник Минобороны Армении сообщило, что подразделения ВС Азербайджана попытались продвинуться вглубь территории Армении в юго-западной Сюникской области на участке Черного озера.