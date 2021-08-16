Байден объяснил вывод войск США из Афганистана

Президент США Джо Байден объяснил вывод американских войск из Афганистана, на фоне которого власть в стране захватили боевики движения Талибан, сообщает Новое время.

В своем обращении к нации Байден сказал, что ситуация ухудшилась "быстрее, чем мы ожидали", но он не жалеет о своем решении.

"Афганские политические лидеры сдались и бежали из страны. Афганские войска сдались, иногда не пытаясь сражаться… Американские войска не могут и не должны сражаться и погибать в войне, в которой афганские военные не хотят сражаться за себя", — заявил президент США.

По словам Байдена, США потратили более триллиона долларов и дали афганским военным "все инструменты, которые им могли понадобиться" , но не смогли дать им желание "сражаться за свое будущее" . Он добавил, что еще год или пять лет пребывания американских сил в Афганистане ничего бы не изменили.