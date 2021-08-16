США не должны сражаться в этой войне - Байден о выводе войск из Афганистана
Президент США Джо Байден объяснил вывод американских войск из Афганистана, на фоне которого власть в стране захватили боевики движения Талибан, сообщает Новое время.
В своем обращении к нации Байден сказал, что ситуация ухудшилась "быстрее, чем мы ожидали", но он не жалеет о своем решении.
"Афганские политические лидеры сдались и бежали из страны. Афганские войска сдались, иногда не пытаясь сражаться… Американские войска не могут и не должны сражаться и погибать в войне, в которой афганские военные не хотят сражаться за себя", — заявил президент США.
По словам Байдена, США потратили более триллиона долларов и дали афганским военным
"все инструменты, которые им могли понадобиться", но не смогли дать им желание
"сражаться за свое будущее". Он добавил, что еще год или пять лет пребывания американских сил в Афганистане ничего бы не изменили.
Президент США подчеркнул, что после эвакуации американских дипломатов и их союзников, для которой в Афганистан направили дополнительные силы, США закончат вывод войск и
"самую длинную войну Америки".