В Госдепе не исключают взаимодействие с талибами

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс допустил, что Вашингтон сможет взаимодействовать с новыми властями Афганистана. Он заявил об этом на регулярном брифинге для журналистов, сообщает Лента.Ру.

По его словам, это возможно в случае, если представители радикального движения «Талибан» будут соблюдать определенные базовые права граждан страны.