В Госдепе не исключают взаимодействие с талибами
Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс допустил, что Вашингтон сможет взаимодействовать с новыми властями Афганистана. Он заявил об этом на регулярном брифинге для журналистов, сообщает Лента.Ру.
По его словам, это возможно в случае, если представители радикального движения «Талибан» будут соблюдать определенные базовые права граждан страны.
"Это будет зависеть от действий этого правительства, это будет зависеть от действий "Талибана"... Будущее правительство Афганистана, которое не укрывает террористов, которое защищает базовые права своего народа, в том числе базовые, фундаментальные права половины своего населения — женщин и девочек, — с таким правительством мы сможем работать", —пояснил Прайс.