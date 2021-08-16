Блинкен обсудил с Лавровым обстановку в Афганистане

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник обсудил крах поддерживаемого Западом правительства Афганистана с Китаем и Россией, сообщает Зеркало недели.

Госдепартамент сообщил, что Блинкен отдельно поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Китая Ван И, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью и усилия по эвакуации людей в безопасное место, передает AFP.

Госдепартамент предоставил несколько других подробностей. Россия заявила, что Блинкен и Лавров обсудили работу Москвы с различными афганскими политическими силами, направленную на «содействие обеспечению стабильности и общественного порядка».

Оба «договорились продолжить консультации с участием Китая, Пакистана и других заинтересованных стран, чтобы создать правильные условия для начала инклюзивного межафганского диалога в новых условиях», говорится в заявлении российского МИДа.

Лавров также поговорил по телефону со своим китайским коллегой Ван И. Они обсудили политическую координацию в связи с ситуацией в Афганистане и ее последствиями для региона.

Россия заявила, что видит, что Талибан «восстанавливает порядок», в то время как Китай заявил в понедельник, что хочет «дружественных и основанных на сотрудничестве» отношений с Афганистаном при талибах.

Китай, который, по мнению правозащитных групп, заключил в тюрьму более одного миллиона человек, в основном мусульман из уйгуров и других меньшинств, в ходе кампании, которую Вашингтон считает геноцидом, стремится остановить исламский радикализм на своей территории и является союзником Пакистана, исторического покровителя Талибана.