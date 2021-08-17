Землетрясения в Гаити: число жертв возросло до 1419

В понедельник, 16 августа, официально подтвержденное количество жертв землетрясения магнитудой 7,2 в районе Гаити выросло до 1419 человек. Еще по меньшей мере 6000 пострадали, сообщает Обозреватель.

Издание The Guardian отметило, что последнее схожее землетрясение (магнитудой 7) произошло на Гаити 12 января 2010 года, но тогда катаклизм стал более разрушительным – погибли около 200 тыс. человек. В этот раз эпицентр находился дальше от густонаселенной столицы.

16 августа спасатели заявили, что условия на южном полуострове Гаити, где случилось землетрясение, сложные. Кроме того, вероятно, они ухудшатся – поскольку регион ожидается тропический шторм Грейс.

К полудню понедельника сильный дождь уже захватил столицу Порт-о-Пренс. Синоптики предупреждали о вероятности наводнений и внезапных оползней, которые могут заблокировать дорожное движение.

Согласно данным Национального центра ураганов США, Грейс должен был накрыть Гаити с вечера понедельника по утро вторника (по местному времени). Он может пройти над районами, непосредственно пострадавшими от землетрясения. Там ожидается до 38 см осадков.

"Нам нужно подготовиться. Это приведет к сильным наводнениям… и затруднит спасательные работы" , – предупредил Жан Уильям Пап, известный гаитянский врач, принимавший участие в ликвидации последствий землетрясения.