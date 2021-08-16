Инцидент с афганским самолетом: у Узбекистана - новая версия

Узбекистан подал новую версию инцидента с самолетом из Афганистана, который, по первым сообщениям, был сбит после того, как незаконно пересек границу этой страны, сообщает Радио Свобода.

Как заявляет Главная прокуратура страны, там в течение 14 и 15 августа «принудили к посадке» 22 военных самолета и 24 военных вертолета из Афганистана, нелегально пересекших границу и в которых были 585 афганских военных. По этому сообщению, всех их посадили на аэродроме Термез на юге Узбекистана.

Что касается самолета, о котором сначала заявляли, что он был сбит, теперь версия совершенно иная: как говорят, он столкнулся с узбекским военным самолетом, который сопровождал его, в результате чего упали и разбились оба самолета. По этому сообщению, пилоты обоих самолетов катапультировались и выжили.

Кроме того, говорится в сообщении, еще 158 человек, и военных и гражданских, перешли 15 августа границу из Афганистана пешком. Где находятся афганские самолеты, вертолеты и военные, не сообщается.

Таджикистан, другое пограничное с Афганистаном государство, тоже сообщил 16 августа, что два афганских военных самолета более чем с сотней военных на борту получили разрешение влететь в страну и приземлиться на аэродроме в городе бохтара.