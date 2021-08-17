Экс-депутата Балашова задержали и отправили в СИЗО
Вечером в понедельник, 16 августа, в Печерском РОВД Киева задержали бывшего народного депутата и лидера партии 5.10 Геннадия Балашова.
Его адвокат Игорь Черезов отметил, что его клиент проведет ночь в СИЗО. Причины задержания не сообщаются.
«Сегодня при непонятных следственных действиях был задержан в Печерском РОВД Геннадий Балашов. Это возбуждено еще одно, новое уголовное производство, в успешном завершении которого, для клиента, мы уверены. Как, впрочем, и остальных, фейковых уголовных дел. После сегодняшнего „посещения“ РОВД у Балашова Г. В. будут явные проблемы со здоровьем. Ночь он проведёт в следственном изоляторе», — сообщил Черезов.