Экс-депутата Балашова задержали и отправили в СИЗО

Вечером в понедельник, 16 августа, в Печерском РОВД Киева задержали бывшего народного депутата и лидера партии 5.10 Геннадия Балашова.

Его адвокат Игорь Черезов отметил, что его клиент проведет ночь в СИЗО. Причины задержания не сообщаются.