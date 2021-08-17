Fitch улучшило рейтинги украинских госбанков до позитивного

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз государственных ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка со "стабильного" на "позитивный" и подтвердило на уровне "B" их долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте, сообщает Интерфакс-Украина.

Как указано в сообщении агентства в понедельник, Fitch также подтвердил рейтинг дефолта эмитента ПроКредит Банка на уровне "B+" и улучшил его прогноз со "стабильного" на "позитивный".

Согласно сообщению, данная оценка также учитывает 100%-ную государственную собственность банков (95% для Укргазбанка), системное значение (больше для ПриватБанка и Ощадбанка, учитывая их 32% и 18% рыночных долей в депозитах физлиц соответственно к концу первого полугодия).

Кроме того, учитывается рекордная поддержка капитала, предоставленная Ощадбанку и Укрэксимбанку и поддержка акционерного капитала ПриватБанка после национализации.

Fitch отметил, что принадлежность ПриватБанка государству не имеет стратегического значения и возможная его приватизация не приведет к ослаблению стимула для правительства оказывать ему поддержку за счет высокой системной значимости финучреждения.

Аналитики также отмечают, что возможности властей оказывать поддержку, особенно в иностранной валюте, ограничены, о чем свидетельствует уровень суверенного рейтинга страны (B).