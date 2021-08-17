Канада закрывает посольство в Афганистане

На фоне резкого обострения ситуации в Афганистане Канада решила временно свернуть работу своего посольства в этой стране. Об этом в Оттаве заявил министр обороны Канады Харджит Саджан, сообщает Укринформ.

"После консультаций с послом Канады в Афганистане, было принято решение о временном прекращении наших дипломатических действий в Кабуле. Как всегда, нашим приоритетом в этой ситуации остается безопасность канадских работников. Они пока возвращаются в Канаду" , - сказал Саджан.

Он добавил, что посольство возобновит свою работу, "как только ситуация в Афганистане позволит нам гарантировать предоставление надлежащего уровня услуг и адекватной безопасности для персонала".