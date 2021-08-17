Грузовой самолет США эвакуировал 640 беженцев из Кабула

Американский грузовой самолет C-17 Globemaster III ВВС Штатов эвакуировал из Кабула 640 афганцев, сообщает Корреспондент.

Как передает издание Defense One, самолет принадлежит 436-му авиакрылу, базирующемуся на базе ВВС Дувр в Делавэре (США).

"Самолет не собирался брать на борт такое количество людей, однако афганские беженцы самовольно проникли на аэродром и прорвались на борт самолета. Экипаж принял решение не высаживать силой афганцев и лететь со всеми, кто был на борту" , - говорится в сообщении.

Рейс стал одним из немногих, которые могли эвакуировать одновременно такое количество людей. Афганцы, вылетевшие из Кабула на авиабазу Аль-Удейд в Катаре, сидели на полу.