Как не лишиться субсидии при покупке квартиры

"Противопоказанием" к назначению субсидии теперь не будет покупка квартиры, если она совершена в течение шести месяцев после продажи другой квартиры, которая была единственным жильем, сообщает Сегодня.

В целом же право на субсидию теряют те, кто купил квартиру, земельный участок, автомобиль или товары длительного пользования на 50 тыс. грн и более. Речь идет об одной покупке в течение года.

Такие изменения утвердил Кабинет министров Украины.

Кроме того, на субсидию по-прежнему не могут претендовать те, в чьей собственности находится больше одного объекта в собственности, если один из них находится в селе или принадлежит сразу нескольким лицам.

Нормы жилья для получения субсидий

Норма жилья, на которую назначается субсидия, на домохозяйство с человека составляет почти 49 кв. м и 13,65 – на каждого последующего человека. То есть на семью из трех человек – около 75 кв. м.

Но в предоставлении субсидии точно откажут, если:

площадь квартиры превышает 130 кв. м,

площадь дома – более 230 кв. м.

При назначении субсидии не учитываются жилые помещения, находящиеся в общей долевой или совместной собственности, или расположенные в сельской местности и полученные по наследству.