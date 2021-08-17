Военные Израиля отобрали у ХАМАС 23 тонны шоколада

Военнослужащие израильской армии изъяли 23 тонны шоколадных батончиков, которые принадлежат группировке ХАМАС, сообщает Корреспондент.

Как пишет newsru.co.il, партию сладостей обнаружили в ходе совместной работы управления военной разведки, национального штаба по борьбе с финансированием террора при министерстве обороны Израиля и национального центра анализа грузов в налоговом управлении.

По данным военной разведки Израиля, ХАМАС использует разветвленную сеть импорта продуктов питания в сектор Газа для финансирования террористической деятельности.

Средства от продажи продукции, в том числе поступают в боевое крыло террористической организации ХАМАС. Министр обороны Израиля Бени Ганц подписал указ о конфискации перехваченного груза.