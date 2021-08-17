Курс валют НБУ на 17 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 17 августа 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 16 августа, снизился на 5 коп до 26.65 за 1 доллар.
Курс евро понизился до уровня 31.36 за 1 евро.
Курс рубля снизился до отметки 3.63 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 3 коп до 36.94 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 16 коп до 29.15 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого не изменился и составил 6.87 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 16 августа 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.645700
|EUR
|Евро
|31.363300
|RUB
|Рубль
|0.362610
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.941600
|CHF
|Швейцарский франк
|29.154400
|PLN
|Польский злотый
|6.867300