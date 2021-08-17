Курс валют НБУ на 17 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 17 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 16 августа, снизился на 5 коп до 26.65 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 31.36 за 1 евро.

Курс рубля снизился до отметки 3.63 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 3 коп до 36.94 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 16 коп до 29.15 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого не изменился и составил 6.87 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 16 августа 2021 года.