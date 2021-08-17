Талибы обвалили рынок США

Обвал акций на биржах в США в начале торгов 16 августа произошел на фоне роста числа зараженных коронавирусом, а также геополитических проблем в Афганистане, связанных с захватом страны талибами, сообщает Лента.ру.

Индекс S&P 500 упал на 0,31 процента. Промышленный индекс Dow Jones потерял 0,17 процента, а индекс Nasdaq упал на 0,8 процента , после чего поднялся на 0,52 процента. Индекс акций малых компаний Russell 2000 снизился на 0,46 процента. Акции Tesla упали более чем на 3 процента после того, как правительство США объявило о проведении официального расследования в отношении функций автоматизированного вождения компании после случаев столкновений с припаркованными автомобилями.

Новость о крахе правительства Афганистана в минувшие выходные дошла и до инвесторов. Хотя экономика этой страны невелика, ее географическое расположение в уязвимой части мира между экономическими гигантами Южной и Восточной Азии и богатым нефтью Ближним Востоком стало определяющим фактором. Так, цены на нефть упали с 70,25 долларов в пятницу до 69,48 долларов во вторник .

Оптимизм инвесторов снизил индекс потребительских настроений Мичиганского университета, который 13 августа упал до 70,2 с предыдущего уровня 81,2 в июле. Это было самое большое падение с апреля 2020 года, когда пандемия впервые охватила страну.