В Польше погиб при пожаре молодой украинец

В Польше произошла очередная трагедия, которая унесла жизнь украинского заробитчанина. Здесь, в городе Катовице, в жилом доме вспыхнул сильный пожар. В борьбу с огнем вступил 23-летний Игорь Турецкий из города Дрогобыч. Однако его усилия оказались безуспешными. Молодой человек получил сильные ожоги и был экстренно доставлен в больницу, сообщает Страна.ua.

По информации "Обозреватель" польские врачи боролись за его жизнь, но без результатов. Игорь Турецкий умер в клинике. Парень работал в польской интернет-компании по доставке посылок. Он оставил свою девушку Диану, с которой планировал вскоре сыграть свадьбу.

Друзья Игоря Турецкого через соцсети собрали деньги, чтобы перевезти тело парня домой для захоронения. Агентство по трудоустройству в Польше, а также хозяин компании, где работал украинец, тоже внесли свою лепту. Тело Игоря Турецкого должны доставить в Дрогобыч на днях. Некоторые проволочки связаны с бюрократическим процессом оформления необходимых документов.