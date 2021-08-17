Как быстро избавиться от синяков: советы медиков

Синяки могут быть не только безобидными "спутниками" ушибов и ссадин, но и указывать на более серьезные проблемы со здоровьем, сообщает Clutch.

Специалисты Киевского центра общественного здоровья рассказали, как побыстрее избавиться от синяков и в каком случае они являются "тревожными" звоночками, требующими консультации врача.

Эксперты сообщили, что во время удара в теле человека происходит разрыв подкожных сосудов, вследствие которого в мягкие ткани вытекает небольшое количество крови. Сначала появляется синяк сине-черного цвета, затем он в процессе заживления постепенно меняется на зеленоватый или желтый.

Существуют простые правила в виде мнемоники RICE, которые помогут уменьшить видимость синяка и ускорить его исчезновение:

R (rest) - не нагружайте поврежденный участок.

І (ісе) - приложите что-то холодное к поврежденному месту на 10-20 мин. Лучшее средство - что угодно из морозильника, завернутое в сухое полотенце (пакет со льдом, замороженные продукты). Процедуру можно повторять несколько раз в день.

С (compress) – если отек увеличивается, наложите на поврежденное место жмущую бандаж.

Е (elevate) – сделайте так, чтобы травмированное место было в вертикальном положении.

Если целостность вашей кожи не нарушена, то не стоит накладывать бинтовые повязки.

Следует обратиться к семейному врачу, с которым у вас подписана декларация, если:

присутствует болезненная припухлость в области кровоподтека;

боль не исчезает даже через 3 дня после незначительной травмы;

повысилась частота появления больших и болезненных синяков, особенно если они появляются на туловище, спине и лице, или развиваются по неизвестным причинам;

над синяком появилось опухолевидное образование (гематома);

аномальные кровотечения другой локализации, например, из носа или десен.

Эти признаки и симптомы могут указывать на такие серьезные проблемы, как свертывание крови, гипертония, ревматизм.