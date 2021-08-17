Чешские евробляхи разыскивает Интерпол

Владельцы недешевых евроблях марок Mercedes-Benz, Audi, Land Rover и BMW, пригнанных из Чехии, столкнулись с неприятным сюрпризом: на финальном этапе льготной растаможки при постановке на учет в местных МРЕО автомобили "звенят" по базе Интерпола, что означает нахождение данных ТС в международном розыске, сообщает UBR.

В итоге на украинского гражданина заводится уголовное производство, а машину забирают на штраф-площадку до выяснения всех обстоятельств.

По опыту профильных юристов, такое дело может затянуться на год-полтора, а водителю еще и придется заплатить за хранение ТС.

"Если такая ситуация произошла, то нужно обращаться к адвокату, чтобы он доказывал легальность тех документов, на основании которых происходила покупка данного автомобиля – договор купли-продажи, другие документы, подтверждающие право собственности, и те документы, которые использовались при растаможке", – комментирует адвокат ОО "Авто Евро Сила" Иван Казачук.

Дело в том, что когда "выстреливает" Интерпол, то возбуждается уголовное дело, вносятся ведомости в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований) и начинается расследование.

С украинцем проводятся допросы: где, когда и у кого тот купил авто. Параллельно подается запрос на официальное заключение от Интерпола по такому транспорту, после чего – международный запрос, который включает в себя целую цепочку инстанций.

"Наша полиция обращается в Офис генпрокурора Украины, чтобы тот обратился к чешским коллегам. Они, в свою очередь, обращаются в полицию соответствующего региона, чтобы те опросили собственника автомобиля, который продал автомобиль в Чехии. И вся эта цепочка может длиться минимум год. Все это время автомобиль находится на штраф-площадке, и за его хранение также придется платить" , – говорит Казачук.

Мошенники пользуются уязвимым положением евробляхеров

UBR.ua попытался узнать причину сложившейся ситуации, но прокомментировать в МРЕО ее согласились только на условиях анонимности. Там рассказали, что каждая вторая машина с чешской регистрацией "звенит" по базе Интерпола. В основном это автомобили стоимостью $8000-$50 000, от 2010 до 2019 гг. выпуска.

Вариантов того, почему машина находится в розыске по линии Интерпола может быть несколько.

"Первый и наиболее вероятный – когда чех или компания, которые продавали эту машину, заявили о ее краже, чтобы получить возмещение от страховой компании. То есть с одной стороны они взяли деньги за автомобиль, потому что фактически его продали, но так как покупателем был украинец и продажу нигде не зафиксировали, параллельно заявили о похищении и получили компенсацию, идентичную стоимости ТС", – рассказал глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

Таким образом, говорит эксперт, украинцы становятся заложниками ситуации просто потому, что большинство сделок на покупку машин на иностранных номерах в Украине нигде нормально не фиксировались и юридически не оформлялись: мало кто мог подумать, что когда-то дело дойдет до растаможки этих автомобилей.

"Передали один другому ключи, деньги, взяли техпаспорт – вот так в Украине в основном проходят продажи евроблях. Поэтому, у многих нет договоров, и они не могут доказать право собственности. Кроме того, "евробляха" в принципе не имеет права быть проданной у нас, пока не будет растаможена. Это все и пускает в ход всевозможные мошеннические "схемы" ,– объясняет глава Института исследований авторынка.

Он предполагает, что проблема коснулась именно чешских машин, потому что литовские и польские автомобили можно легально снять с учета и дистанционно, а вот машины из Чехии – исключительно, когда владелец физически присутствует в стране.

Соответственно, под сомнением и сам факт снятия автомобиля с учета: а значит, говорит эксперт, либо он не был фактически снят, либо по поддельным документам.

"Также, возможно, в Чехии есть какой-то обязательный налог или платеж для тех, на кого там зарегистрирована машина, и чтобы его не платить, они пишут вот это "фиктивное" заявление о краже автомобиля" ,– анализирует Бучацкий.

Проверить авто заблаговременно – не выйдет

Еще одной причиной того, почему машины на чешской регистрации находятся в розыске по базе Интерпола, эксперты называют еще одну мошенническую схему, когда новые автомобили брали в аренду, лизинг или кредит в Чехии, потом на них пересекали границу, заявляли об угоне и, соответственно, все платежи до конца не выплачивались.

"Однозначно тут выяснит только суд, который будет разбираться во всех деталях: делать запросы в уполномоченные органы, получать ответы и понимать, что вообще происходит. Но это большая проблема для людей, которые эти машины тут имеют" ,– резюмирует Бучацкий.

В целом, со слов экспертов, ситуация усложняется тем, что база Интерпола является закрытой, и результат дает только тогда, когда евробляха находится непосредственно в МРЕО и проходит регистрацию ТС.

Поэтому, проверить наперед при покупке, будет ли такая машина краденой или нет, по данной базе невозможно.

Что предлагают адвокаты

Адвокат Вадим Володарский отмечает, что ввиду всех факторов, вероятность для владельцев таких евроблях законно получить их обратно – небольшая, и только при отказе инициатора розыска.

"Конечно, могут быть нюансы в зависимости от обстоятельств завладения. Но действия полиции (изъятие автомобиля до решения суда) нельзя считать незаконными, если авто реально в розыске" ,– комментирует он.

С ним согласен и юрисконсульт ОО "Авто Евро Сила" Иван Казачук, который настоятельно рекомендует владельцам таких автомобилей обращаться за юридической помощью, поскольку есть все шансы лишиться и автомобиля, и уже заплаченных таможенных платежей в размере 35 000-40 000 грн.

Задачей "защиты" в таком случае будет доказать в суде, что никаких уголовных действий или мошенничества со стороны гражданина Украины не было, и закрыть дело.

Далее в ЕГРДР вносятся данные о том, что признаки уголовного нарушения по статье "угон" отсутствуют и автомобиль возвращают владельцу. Только на деле весь процесс может занять несколько лет и изрядно вымотать нервы и финансы владельцев "премиум"-евроблях.