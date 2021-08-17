Производители маскируют "Е-шки": как выбрать сладости

На прилавках украинских магазинов и рынков продается опасное печенье, в составе которого сплошные "Е-шки", которые производители уже научились маскировать другими, непонятными для обывателей словами, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов, сообщает "Украина 24".

По словам эксперта, большинство украинцев не может себе позволить раскошелиться на качественные сладости, а "вкусняшек" хочется. Во время одной из проверок в Одессе Несмиянов был шокирован "находками".

"Люди идут, покупают, чтобы расслабиться, но там их ждет катастрофа. Был в Одессе с проверками: захожу в магазин на Привозе, все красиво, хороший ассортимент. Коробку поднимаю - 4 дня просрочка. Читаю состав, написано "Київські солодощі", но город-производитель Харьков" , - рассказал эксперт.

А вот в составе чего только нет - Е102, Е110, Е122, Е124. Несмиянов утверждает, что после такой маркировки на этикетке следует дописывать предупреждения сродни тем, что пишу на сигаретных пачках. К примеру, "влияет на активность и внимание детей" или "вызывает аллергическую реакцию". При этом цена продукта не низкая - более сотни за килограмм.

"Вопрос к Госпродпотребслужбе: кто проверяет маркировку? Закон о маркировке ввели, о качестве и безопасности продуктов ввели, а людям все равно вот это продают" , - спрашивает Максим Несмиянов.

Часто, чтобы не писать "Е-шки", их скрывают под терминами, к примеру, "сорбат калия" или "уротропин".

"Когда покупаете сладости, смотрите, какое количество эмульгаторов использовалось, что использовалось как заменитель какао-масла, что вместо сахара, читайте состав... Соевый лецитин в добавках, даже если конфеты красивые и презентабельные" , - добавил он и посоветовал украинцам готовить печенье дома.

Автор: Светлана Мащенко