Казус Тупицкого: суды отменяют решения Зеленского

Верховный суд отменил указ президента Владимира Зеленского об "увольнении" опального главы Конституционного Суда Александра Тупицкого. Это решение вызвало негодование в Офисе президента. Банковая обеспокоена, что судебная система может подорвать реформы главы государства, сообщает РБК-Украина.

Увольнение Тупицкого было одним из первых "политико-правовых " решений, которые Зеленский принял в текущем году. В конце 2020 года глава государства впервые в истории Украины отстранил от должности главу КСУ, а 27 марта текущего года и вовсе отменил указ о его назначении, то есть фактически уволил. Отметим, что ни Конституция, ни законы Украины не предоставляют президенту полномочий увольнять или отстранять судью Конституционного суда.

Зеленский объяснил такой шаг тем, что Тупицкий и еще один уволенный судья КСУ, его ближайший соратник Александр Касминин "угрожают национальной безопасности ". Процедура принятия решения также симптоматична в свете новой тактики власти в этом году: сначала Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) на заседании рассматривает материалы СБУ, а затем Зеленский утверждает решение Совбеза своим указом.

Неокончательная победа

Аналогично произошло и в этой ситуации. СНБО 19 марта распорядился провести аудит всех нормативно-правовых актов экс-президента Виктора Януковича на предмет "угрозы нацбезопасности". Под этот критерий, по мнению Офиса президента, как раз подпадают указы от 2013 года о назначении судей КСУ Тупицкого и Касминина. Лишившись мантий, служители Фемиды назвали действия Зеленского незаконными и обжаловали их в Верховном суде.

Выиграть свое дело Тупицкому удалось достаточно быстро – в течение трех месяцев. И это при том, что административная палата ВС (Кассационный админсуд) наиболее загружена. Обычно рассмотрение дел тут может занимать 1-1,5 года. Например, иски все того же Тупицкого о незаконности его отстранения ВС до сих пор не рассмотрел.

Основной "победный" аргумент в деле экс-главы КСУ прост – президент вышел за рамки своих полномочий, отменив указ предшественника о назначении служителя Фемиды. Верховный главнокомандующий не может это делать даже со ссылкой на угрозу национальной безопасности.

Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Именно на этом аспекте акцентировал ответчик – Офис президента – во время процесса. Канцелярия главы государства ссылалась на документы Службы безопасности Украины.

Из них следует, что Тупицкий и Касминин сознательно проголосовали за решение КСУ от 27 ноября 2020 года, которое фактически уничтожило систему электронного декларирования. А это, по мнению спецслужбы, привело к "дестабилизации социально-политической ситуации" и "дискредитации государства на международной арене", чем создало потенциальную угрозу госбезопасности.

Офис президента пытался и вовсе забрать дело Тупицкого из Верховного суда. Он настаивал на том, что иск касается объема конституционных полномочий главы государства, и, соответственно, должен рассматриваться в Конституционном, а не в Верховном суде. Тем более, что соответствующее представление уже лежит в этой инстанции.

Бывший председатель суда не согласен с такой постановкой вопроса. Он отметил, что КСУ еще не начал изучать дело по существу. Во-вторых, он уверен, что такие действия ОП направлены на затягивание процесса.

"Они таким "маневром" злоупотребляют, рассчитывая на то, что Конституционный суд его (представление) никогда не рассмотрит. Потому что КСУ на сегодняшний день фактически уничтожен" , – заявил Тупицкий.

Верховный суд счел его аргументы убедительными, и 14 июля Кассационный админсуд ВС полностью удовлетворил иск.

Коллегия во главе с Натальей Коваленко особо отметила, что "судья КСУ не может быть привлечен к ответственности за свое голосование". То есть поддержка решения об электронном декларировании не могла стать основанием для "наказания" – увольнения Тупицкого. Соответствующий указ, по мнению коллегии ВС, издан вне рамок конституционных полномочий президента.

ОП такой вердикт наивысшей судебной инстанции не устроил. Офис опубликовал официальное заявление с обвинениями и критикой в адрес Верховного суда. По мнению президентской канцелярии, свое решение ВС специально "с особым цинизмом" вынес в тот день, когда Верховная рада одобрила реформу ключевого органа в украинской судебной системе – Высшего совета правосудия (ВСП).

Верховная рада продолжает реформу судебной системы (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Также парламент поддержал перезагрузку еще одной важной инстанции – Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Оба органа будут реформированы при непосредственном участии иностранных экспертов. Офис Зеленского предполагает, что " старые судейские кадры" намерены зарубить эти изменения.

"Тупицкий им нужен исключительно как инструмент – чтобы попытаться провести в Конституционном суде такие же беспредельные решения, как было, например, по системе электронных деклараций" , – объяснил опасения Банковой советник главы ОП Михаил Подоляк.

По его мнению, в ситуации с опальным председателем КСУ четко прослеживается влияние людей, считающих себя "хозяевами судебной системы", но их имена предпочел не называть.

Подоляк сообщил, что Офис уже подал апелляцию на вердикт Фемиды. Теперь судьба Тупицкого зависит от ее рассмотрения в Большой палате ВС. Если она оставит без изменений решение первой инстанции, то у команды Зеленского не останется аргументов, чтобы блокировать восстановление экс-главы КСУ.

Реформа с продолжением

Верховный суд все обвинения в свой адрес отвергает. В заявлении ВС говорится, что он безусловно поддерживает реформу украинского правосудия. Но есть одно "но".

"В то же время все изменения должны происходить только в соответствии с Конституцией Украины. Реформирование судебной власти невозможно без уважения к независимости суда и судей и без понимания функций и роли суда в государстве" , – сказано в заявлении.

Глава Верховного суда Валентина Данишевская уточнила, что среди судей никакого особого отношения к жалобам на президентские указы нет. Приоритетность в этом вопросе также отсутствует, подчеркнула она.

"Ситуация касательно решения Верховного Суда по делу Александра Тупицкого не является экстраординарной для суда, ведь ВС и прежде принимал решения в подобных спорах" , – уточнила глава ВС.

Эта инстанция ежедневно рассматривает десятки споров, в которых одной из сторон являются высшие государственные органы – президент, парламент, Кабмин – и решения в этих дела могут быть "непростыми" . В такой ситуации важно понимание и уважение к судебной ветви власти, резюмировала председатель.

Данишевская отрицает обвинения Офиса президента (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Обвинения в попытках сорвать реформы Зеленского представители Фемиды также отрицают. Более того, Данишевская добавила, что ВС находится в постоянной коммуникации с Офисом президента по этому вопросу. В то же время, непосредственно "казус Тупицкого" президентская канцелярия с судьями Верховного суда не обсуждала, отметила она.

Сам Тупицкий также заверил, что после позитивного для него решения не общался с представителями ОП. Впрочем, за прошедший месяц ему так и не удалось попасть в свой кабинет в КСУ – охрана по-прежнему не пропускает его в помещение. Все обвинения в сговоре с судьями Верховного суда он категорически отрицает.

"Это же "обновленный" Верховный суд. Это судьи, прошедшие все конкурсы, комиссии, квалификации… Поэтому я расцениваю эти заявления (Офиса президента) исключительно как политические заявления, а оснований юридических говорить такое судьям нет. Это недопустимо" , – отметил он в беседе с агентством.

Кроме того, Тупицкий спрогнозировал, что в ближайшее время Верховный суд вынесет положительное решение по его соратнику Касминину. Эти дела – идентичны и касаются одно и того же предмета рассмотрения, отметил он.

На очереди и другие не менее резонансные дела. Среди них иски других "жертв" политико-правовых решений команды Зеленского: депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака, их жен Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, а также фигурантов списков " криминальных авторитетов" и "воров в законе".

Кстати, один из попавших под санкции "криминальных авторитетов" Арташес Саргсян (в Запорожье СМИ называют его главой ОПГ "Арташи") уже смог через местный админсуд остановить решение СНБО о выдворении из страны.

Из-за сезона отпусков рассмотрение большинства дел в Верховном суде перенесено на сентябрь-октябрь. Именно тогда стоит ожидать нового витка конфликта между Офис президентом и судебной властью.

При этом опасения ОП насчет подрыва судебной реформы уже начали воплощаться в жизнь. Высший совет правосудия 12 августа заявил о неконституционности ряда норм президентского закона, в первую очередь касающихся создания Этического совета при ВСП с иностранными экспертами.

Решения СНБО также оспаривают в Верховном Суде (фото: president.gov.ua)

Так как Совет правосудия не имеет полномочий самостоятельно обращаться в Конституционный суд, он призвал Верховный Суд немедленно созвать Пленум и инициировать этот процесс.

Отметим, что первый вариант судебной реформы Зеленского, принятый осенью 2019 года, был разрушен по похожему сценарию. Сначала публичная критика от судейского корпуса, затягивание процедур, а затем окончательный удар от КСУ, который в марте 2020 года признал закон неконституционным. Примечательно, что эту инстанцию на тот момент возглавлял все тот же Александр Тупицкий.

На Банковой говорят, что располагают инструментами, чтобы не допустить повторение такого сценария. Но пока без подробностей.

"Раскрывать детали дополнительных сценариев, которые отрабатываются на случай участия функционеров Верховного Суда в попытках демонтировать судебную реформу, сейчас точно не стоит. Но у государства, у президента точно есть инструменты, которые позволять эффективно защитить объективно необходимые реформы" , – заявил изданию советник главы ОП.

Олег Черныш