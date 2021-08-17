Мировые цены на сахар продолжат расти

Тростниковый и рафинированный (белый) сахар подорожали на фоне сокращения поставок из Бразилии. Октябрьские фьючерсы на оба вида сырья выросли на прошлой неделе на 7 процентов и практически достигли четырехлетнего максимума, сообщает Лента.Ру.

Цены на оба вида сахара сейчас находятся на двухнедельном пике. Белый сахар 16 июля торговался на бирже ICE по 497 долларов за тонну, а тростниковый — около 44 тысяч долларов за тонну. Стоимость сахара выросла и продолжит расти из-за заморозков в Бразилии, которые погубили посевы тростника. Сахарным фабрикам пришлось компенсировать контрактные обещания за счет существующих запасов, а у трейдеров появился простор для ценовых спекуляций.

Эксперты Bloomberg считают, что дополнительным фактором подорожания может стать новая энергетическая политика Индии, которая тоже является крупным экспортером сахара. Премьер-министр Нарендра Моди решил ускорить программу, согласно которой нужно нарастить долю этанола в топливе до 20 процентов к 2025 году. Индийские власти хотят сократить углеродные выбросы, снизить зависимость от импортной нефти и стимулировать производство сахарного тростника, из которого получают этанол. Однако эксперты опасаются, что из-за фокуса на более чистом топливе поставки сахара из Индии сократятся, а цены на сырье продолжат расти.