Украинские телеканалы нарушают закон о государственном языке

Норму об обязательности демонстрации фильмов на украинском языке нарушают семь национальных телеканалов. ﻿Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного Секретариатом Уполномоченного по защите государственного языка, сообщает Левый берег.

Месяц назад, 16 июля, вступила в силу часть шестая статьи 23 об обязательности демонстрации фильмов и сериалов на государственном языке.

Чтобы выяснить, выполняют ли ее украинские телеканалы, Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка 12 августа провел повторный мониторинг эфирного вещания девяти телекомпаний. Среди них - шесть национальных телеканалов, в деятельности которых в прошлый раз были зафиксированы нарушения, а именно: "Интер", "Украина", "К1", "ICTV", "Мега", "НТН"; а также три национальных телеканала, относительно которых в адрес Уполномоченного поступили многочисленные жалобы граждан о показе фильмов и сериалов на негосударственном языке: "1+1", "2+2" и "СТБ".

По результатам мониторинга были выявлены нарушения закона о государственном языке уже семью телеканалами "Интер" - 5 нарушений; "Украина" - 2 нарушения; "Мега" - 2 нарушения; "СТБ" - 2 нарушения; "1+1" - 1 нарушение; "2+2" - 1 нарушение; "ICTV" - 1 нарушение.