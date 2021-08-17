Украинские телеканалы нарушают закон о государственном языке
Норму об обязательности демонстрации фильмов на украинском языке нарушают семь национальных телеканалов. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного Секретариатом Уполномоченного по защите государственного языка, сообщает Левый берег.
Месяц назад, 16 июля, вступила в силу часть шестая статьи 23 об обязательности демонстрации фильмов и сериалов на государственном языке.
Чтобы выяснить, выполняют ли ее украинские телеканалы, Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка 12 августа провел повторный мониторинг эфирного вещания девяти телекомпаний. Среди них - шесть национальных телеканалов, в деятельности которых в прошлый раз были зафиксированы нарушения, а именно: "Интер", "Украина", "К1", "ICTV", "Мега", "НТН"; а также три национальных телеканала, относительно которых в адрес Уполномоченного поступили многочисленные жалобы граждан о показе фильмов и сериалов на негосударственном языке: "1+1", "2+2" и "СТБ".
По результатам мониторинга были выявлены нарушения закона о государственном языке уже семью телеканалами "Интер" - 5 нарушений; "Украина" - 2 нарушения; "Мега" - 2 нарушения; "СТБ" - 2 нарушения; "1+1" - 1 нарушение; "2+2" - 1 нарушение; "ICTV" - 1 нарушение.
"Телерадиоорганизации имели два года на то, чтобы подготовиться к этой норме. Однако некоторые из них решили, что могут игнорировать Закон, мотивируя это частичной потерей аудитории. В частности, группа "1+1 медиа" заявила, что будет транслировать фильмы и сериалы на языке оригинала (то есть на русском), а на украинский переходить постепенно, поскольку украинский дубляж якобы не нравится зрителям. Убежден, что и совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, как основной регулятор, и Совет национальной безопасности и обороны Украины должны надлежащим образом отреагировать на такие системные и демонстративные нарушения, поскольку язык - это часть информационной политики и национальной безопасности", - отметил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.