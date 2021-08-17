Репетиция парада ко Дню Независимости: где в Киеве перекроют улицы

18 августа в центре столицы состоится первая репетиция парада войск на улице Крещатик и на Майдане Независимости. Об этом со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации, сообщает Вести.

В связи с мероприятием предусмотрены масштабные перекрытия движения.

По словам столичных чиновников, всего запланировано три репетиции – 18, 20 и 22 августа, во время которых с 15:30 до 01:15 планируется временное ограничение движения транспортных средств по ряду улиц.

Во время движения сводной механизированной колонны к месту проведения репетиций на ул. Крещатик и Майдане Независимости запланировано ограничение движения по маршрутам:

колонны №1 (гусеничная и колесная техника): парк воинской части А0222 (А1937) – ул. Маршала Рыбалко – ул. В. Черновола – выезд на ул. Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста – проспект Победы (по встречной полосе) – площадь Победы (по встречной полосе) – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская – ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – пл. Бессарабская – ул. Крещатик;

части колонны №1: ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – ул. Большая Васильковская - пл. Бессарабская – ул. Крещатик;

колонны №2 (колесная техника): аэродром "Святошин" – ул. Академика Туполева – по встречной полосе проспекта Победы до путепровода метро "Нивки" – проспект Победы – площадь Победы – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская;

части колонны №2 по: ул. Антоновича – ул. И. Федорова (Лыбедская площадь, в зависимости от длины колонны) – ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – пл. Бессарабская – ул. Крещатик;

колонны №3 (колесная техника): воинская часть А0139 (проспект Победы 55/2) – проспект Победы – ул. Старовокзальная – ул. Жилянская – ул. Большая Васильковская – пл. Льва Толстого – ул. Большая Васильковская – пл. Бессарабская – ул. Крещатик.

Также анонсированы трассы перекрытия движения транспорта во время перемещения частей военной техники после прохождения по улице Крещатик и возвращения для второго прохождения (тренировки) или возвращения к местам размещения после завершения репетиции.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте киевской власти.

Кроме того, 18, 20 и 22 августа с 15:30 до 01:15 запланировано ограничение движения транспортных средств на ул. Льва Толстого (на участке от ул. Терещенковской до площади Льва Толстого) и на ул. Петра Сагайдачного (на участке от Боричевого спуска до ул. Игоревской).

На время ограничения движения будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта.

Обращается внимание, что 18, 20, 22 и 24 августа будет приостановлено функционирование парковок в центре города.

Также во время тренировок 18, 20, 22 августа будет ограничен доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове.