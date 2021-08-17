Скрыть широкие бедра или живот: брюки по типу фигуры

С помощью одежды можно неплохо скорректировать фигуру, скрыв недостатки и подчеркнув достоинства. Важно учитывать это при выборе брюк. Давайте разбираться, какие модели будут хорошо корректировать, а от каких лучше отказаться в зависимости от типа фигуры, сообщает РБК-Украина.

Секретами правильного выбора брюк поделилась стилист Анастасия Михайлова на странице в Instagram.

Корректируем широкие бедра

Какие модели не стоит брать:

модели с округлой формой кроя

модели с высокой талией

модели с тонким ремнем

модели с широкой кулиской

модели с декором в зоне бедер.

джогеры

прошитые стрелки от бедра

Стоит купить:

модели на средней посадке

прямые модели без изгибов кроя

длина полная или открывающая щиколотку

стрелки от колена

Корректируем выступающий живот

Какие модели не стоит брать:

модели с защипами

широкие сверху и узкие внизу

высокая посадка

принтованная или фактурная ткань

декор в зоне живота

кулиска и сборки на поясе

кюлоты длины чуть ниже колена

Стоит купить:

средняя посадка

модели из плотной ткани

широкий ремень

модели с застежкой сбоку

гладкая, матовая ткань

Корректируем короткие ноги:

Какие модели не стоит брать:

джогеры

низкая посадка

длина до середины голени и выше

принт на брюках

широкие сверху и узкие внизу

Стоит купить:

средняя или высокая посадка

широкий ремень

длина в пол или чуть выше щиколоток

однотонные модели.

Корректируем кривизну ног:

Какие модели не стоит брать:

Джогеры

узкие модели

модели со стрелками

Стоит купить:

прямые и широкие модели

клеш от колена или бедра

полная длина

прибинтованные модели

Иллюстративное фото (instagram.com/mihi_style)

Автор: Марина Настевич