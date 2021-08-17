Офис президента обжаловал "восстановление" Тупицкого

Верховный суд принял решение отменить указ президента Владимира Зеленского об увольнении Александра Тупицкого с должности судьи КСУ. Офис президента обжаловал "восстановление" судьи.﻿ Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина.

Офис уже подал апелляцию на решение суда. Теперь судьба Тупицкого зависит от ее рассмотрения в Большой палате ВС.

"Если она оставит без изменений решение первой инстанции, то у команды Зеленского не останется аргументов, чтобы блокировать восстановление экс-главы КСУ" , - говорится в материале.

Напомним, Верховный суд отменил указ, согласно которому Тупицкий лишился должности в Конституционном суде.

У Зеленского заявили, что это якобы попытка сорвать судебную реформу и пообещали обжаловать решение.

Автор: Олег Черныш