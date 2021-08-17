В УАФ объяснили, почему объявили заявку сборной без нового тренера

Сопредседатель комитета сборных УАФ Алексей Михайличенко рассказал о том, почему список вызванных в сборную Украины игроков на сентябрьские матчи отбора на ЧМ-2022 был составлен до того, как назначили нового главного тренера сборной Украины, сообщает 24 Канал.

Заседание исполкома УАФ, на котором рассмотрят вопрос тренерского штаба сборной, состоится в Доме футбола во вторник, 17 августа.